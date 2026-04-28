Nella mattinata del 28 aprile, le forze dell’ordine hanno eseguito lo sgombero dell'L38 Squat, un centro sociale occupato nel quartiere Laurentino 38 di Roma. L’edificio, occupato nel 1991, era stato utilizzato come spazio di aggregazione per circa 30 anni. L’operazione si inserisce in una serie di sgomberi promossi dal Viminale negli ultimi tempi. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli dell’intervento o sulle persone coinvolte.

Proseguono gli sgomberi da parte del Viminale: all’alba del 28 aprile le forze dell’ordine si sono recate presso l'L38 Squat (o Laurentinokkupato), un centro sociale nato a Roma, nel quartiere popolare Laurentino 38, che si è insediato nel 1991. Leggendo il modo in cui si definiscono sembra mettano in atto l’opera magnanima di chi vuole soddisfare i bisogni dei meno abbienti: “In questa assenza di servizi, di punti di aggregazione, possiamo dire nell’assenza di qualsiasi forma o presenza, pubblica o privata, che soddisfacesse il bisogno di socialità della grande componente giovanile che qui abita (o sopravvive), abbiamo occupato questo spazio dove abbiamo dato risposta a queste esigenze di socialità sicuramente della popolazione del quartiere, ma primariamente nostre”.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sgomberato il centro sociale L38 Squat di Roma. Era occupato da 30 anni

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