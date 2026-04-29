Il bimbo è iperattivo due maestre finiscono indagate I genitori | Hanno alterato i quaderni

Due insegnanti di una scuola primaria in provincia di Venezia sono state indagate dopo che i genitori di un bambino di 8 anni hanno segnalato anomalie nei quaderni e contestato una relazione sulla sua iperattività. La famiglia ha accusato le insegnanti di aver alterato i materiali scolastici, mettendo in discussione le osservazioni fatte sul comportamento del bambino. La procura ha avviato un'indagine per chiarire i fatti e verificare eventuali irregolarità.

Due insegnanti di una scuola primaria in provincia di Venezia sono al centro di una vicenda segnalata da una famiglia, che contesta la veridicità di una relazione redatta sul proprio figlio di 8 anni. Secondo quanto riportato da Il Gazzettino, nel documento il bambino veniva descritto come “agitato” e “iperattivo”, con “marcate difficoltà di attenzione, concentrazione e memoria”, oltre a una “salivazione incontrollata”. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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