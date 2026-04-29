A Venezia, le insegnanti sono state coinvolte in un caso che riguarda la falsificazione di documenti e una relazione compromettente su un bambino con disabilità. I genitori hanno accusato le maestre di aver cercato di ottenere una certificazione attraverso mezzi illeciti, sostenendo che il loro obiettivo fosse l’assegnazione di un collega di sostegno. Il bambino, descritto come agitato e iperattivo, mostra difficoltà di attenzione, concentrazione e memoria, e non riesce a mantenere la calma durante le lezioni.

VENEZIA - “Marcate difficoltà di attenzione, di concentrazione e di memoria”. Il bambino è “agitato, iperattivo, non riesce a stare seduto per più di cinque minuti oppure resta seduto solo e continuamente in maniera scomposta, si distrae continuamente per qualsiasi stimolo”. Ma non basta. Nella relazione delle maestre il piccolo di 8 anni ha perfino “una salivazione incontrollata, che molto spesso lo porta a bagnare il lavoro che sta svolgendo; mette sempre le mani in bocca bagnando ogni cosa che tocchi e mette in bocca oggetti scolastici”. Provate solo ad immaginare cosa può essere, per dei genitori, ricevere una relazione simile quando il loro bimbo, negli anni precedenti delle elementari, non aveva manifestato alcun problema.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - «Bambino disabile», quaderni falsificati e relazione choc: maestre nella bufera per ottenere la certificazione. I genitori: «Volevano un collega di sostegno»

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