Il 27 settembre 2024, Lucia Salcone è morta in un incidente stradale a San Severo, ma le indagini mostrano che si tratta di un omicidio mascherato da incidente. La polizia ha arrestato il marito, Ciro Caliendo, sospettato di aver pianificato tutto. Gli agenti hanno scoperto prove che collegano Caliendo alla scena del crimine e al tentativo di coprire l’omicidio. La comunità aspetta sviluppi su questa vicenda.

Il 27 settembre 2024 Lucia Salcone morì in incidente stradale, in territorio di San Severo. A distanza di poco meno di un anno e mezzo, stando alle indagini, la polizia ha arrestato il marito della donna, Ciro Caliendo. Secondo l’accusa non fu incidente ma omicidio volontario: l’uomo, stando alla contestazione, simulò il sinistro. L'articolo San Severo: morte di Lucia Salcone, arrestato il marito Accusa: fu un omicidio con incidente stradale simulato proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

Leggi anche: Morte Ramy, i pm confermano l’accusa di omicidio stradale per il carabiniere

Incidente stradale tra San Severo e San Paolo: scontro tra ambulanza e Doblò, ci sono feritiQuesta mattina sulla strada tra San Severo e San Paolo è successo un incidente tra un’ambulanza e un Doblò.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: San Severo: morte di Lucia Salcone, arrestato il marito; Studentesse dedicano un video a Celeste Palmieri: Rigenerare le coscienze è importante - FoggiaToday; Non fu incidente ma omicidio: arrestato Ciro Caliendo per la morte della moglie Lucia Salcone; Camera mortuaria al Presidio ospedaliero: San Severo rinnova la convenzione con l’ASL Foggia per altri 5 anni.

CAMERA MORTUARIA SAN SEVERO Camera mortuaria al Presidio ospedaliero: San Severo rinnova la convenzione con l’ASL Foggia per altri 5 anniLa Giunta comunale di San Severo ha approvato lo schema di rinnovo della convenzione con l’ASL Foggia per l’uso della camera mortuaria situata presso il Presidio ospedaliero di San Severo. La decision ... statoquotidiano.it

La provinciale «109», la strada della morte: sulla Lucera-San Severo morte 11 persone in 20 anniUn’arteria impossibile e pericolosa da percorrere, diventata inadeguata con l’aumento del traffico veicolare registrato. Ultima vittima a novembre Con la morte del 23enne carabiniere Sebastiano ... lagazzettadelmezzogiorno.it

San Severo - Svolta nelle indagini sulla morte di Lucia Salcone: arrestato il marito Ciro Caliendo con l’accusa di omicidio volontario La presunta messa in scena sarebbe emersa a seguito del sopralluogo e delle prime attività investigative condotte dalla - facebook.com facebook