Arrestato in Spagna il figlio di Alexander Adarich Avrebbe sequestrato e gettato dalla finestra l’ex banchiere per 250mila euro

Il figlio di Alexander Adarich è stato arrestato a Barcellona, in Spagna, con l’accusa di aver sequestrato e gettato dalla finestra l’ex banchiere, un uomo di 54 anni di nazionalità ucraina e romena, precipitato il 23 gennaio da un bed and breakfast di Milano. L’arresto è avvenuto nelle ultime ore, mentre le indagini continuano a chiarire i dettagli della vicenda.

È stato arrestato a Barcellona, in Spagna, il figlio di Alexander Adarich, l’ex banchiere e manager 54enne di nazionalità ucraina e romena precipitato il 23 gennaio dalla stanza al quarto piano di un b&b a Milano. Secondo quanto ricostruito dalla procura il figlio 34enne avrebbe prima convinto il padre ad andare a Milano per partecipare ad un meeting di lavoro in quel palazzo di via Nerino, in pieno centro. Quindi avrebbe concorso al suo «sequestro funzionale» per costringerlo a trasferire 250mila euro in criptovalute. Non è chiaro con che dinamica la situazione sia poi degenerata, ma per la procura sempre al figlio – unica persona presente nella stanza al momento del tragico epilogo – è addebitabile anche la caduta dalla finestra dell’appartamento di Adarich. 🔗 Leggi su Open.online

