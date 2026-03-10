Un uomo, un ex banchiere, è stato strangolato dal proprio figlio nella stanza di un bed and breakfast in via Nerino 8 a Milano. Dopo l’omicidio, il figlio ha gettato il corpo dal quarto piano, mentre l’uomo è rimasto esanime nella camera. Alle 18, il corpo è stato ritrovato nel cortile interno dello stabile. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Milano, 10 febbraio 2026 – Alexander Adarich era già morto quando è precipitato nel cortile interno dello stabile di via Nerino 8 a lle 18.06 del 23 gennaio. L’ipotesi investigativa. L’ipotesi investigativa, emersa già nelle ore immediatamente successive alla morte dell’ex banchiere in pieno centro a Milano, ha trovato conferme nei primi esiti dell’autopsia eseguita ieri sul cadavere dell’imprenditore ucraino di 54 anni: stando a quanto emerso, la causa del decesso sarebbe da attribuire a un’asfissia meccanica compatibile con uno strangolamento. Tradotto: Adarich è stato assassinato nella stanza del bed&breakfast e poi gettato nel vuoto dal quarto piano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nessuna pietà per il padre, l’ex banchiere Adarich strangolato dal figlio nella stanza del b&b e gettato dal quarto piano

Il figlio dell’ex banchiere ucciso? “Spietato e senza un briciolo di compassione. Ha gettato il corpo del padre dal quarto piano”Milano – Chi davvero è Igor Adaric, il figlio di Alexander Adarich, l'imprenditore ucraino morto precipitando da un B&B di via Nerino a Milano il 23...

Banchiere ucciso, il figlio arrestato e la lite per le criptovalute. Ecco perché il manager è stato ammazzato e buttato dal quarto piano del B&BMilano, 28 febbraio 2026 – É stato il figlio, per una lite legata al denaro, ad uccidere Alexandru Adarici, ex banchiere di 54 anni, di nazionalità...

