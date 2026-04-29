Il Tribunale amministrativo regionale della Sardegna ha respinto il ricorso presentato dalla Quadrante Immobiliare contro il progetto di un ipermercato a Iglesias. La decisione si basa sulla tutela del paesaggio e degli aspetti ambientali, impedendo così l’avvio dei lavori per la realizzazione dell'area commerciale. La sentenza conferma l’intenzione di preservare le aree di interesse paesaggistico nella zona.

? Cosa sapere Il Tar Sardegna respinge il progetto dell'ipermercato della Quadrante Immobiliare a Iglesias.. La sentenza tutela il paesaggio e garantisce la viabilità pubblica nel comparto San Salvatore.. Il Tar Sardegna ha respinto la richiesta della Quadrante Immobiliare S.r.l. per l’edificazione di un nuovo punto vendita commerciale in via Calamandrei a Iglesias, confermando il diniego già espresso dal Comune e dalla Regione. La sentenza emessa dai giudici amministrativi mette definitivamente al bando il progetto che avrebbe la nascita di un ipermercato nel comparto di San Salvatore, una zona strategica situata tra l’attuale punto vendita Conad gestito da Euralcoop e l’istituto scolastico Baudi di Vesme.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Iglesias, il Tar blocca l’ipermercato: vince la tutela del paesaggio

Notizie correlate

Stop al biogas a Cavarzere: il TAR blocca l’impianto per tutela sanitaria? Cosa sapere Il TAR Veneto blocca l'impianto biogas di Martinelle Energia Srl a Cavarzere.

Tutela e valorizzazione del fiume Savio e del suo paesaggio, in programma nuovo incontro all'OltresavioSi tratta di una nuova tappa del progetto Riwet (Interreg Europe) che punta a costruire un modello di gestione condivisa del paesaggio fluviale Nuova...