Tutela e valorizzazione del fiume Savio e del suo paesaggio in programma nuovo incontro all' Oltresavio

Si tratta di una nuova tappa del progetto Riwet (Interreg Europe) che punta a costruire un modello di gestione condivisa del paesaggio fluviale Nuova tappa per il percorso partecipato promosso dal Comune di Cesena legato al progetto europeo Riwet (Interreg Europe) che mette al centro la tutela e la valorizzazione del fiume Savio e del suo paesaggio. Si tratta dell’appuntamento di giovedì 26 marzo, alle ore 17:00, presso la sede del Quartiere Oltresavio, in piazza Anna Magnani 143. Sarà questo un momento chiave per approfondire le azioni previste nei prossimi tre anni e avviare l’organizzazione degli eventi di maggio. L’incontro si inserisce in un più ampio processo di co-progettazione promosso dall’amministrazione comunale, che coinvolge cittadini, associazioni, professionisti, imprese agricole e realtà culturali. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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