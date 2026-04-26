Il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto ha disposto il blocco dell'impianto biogas gestito dalla società Martinelle Energia Srl a Cavarzere. La decisione è stata presa per motivi di tutela della salute pubblica, vietando l’utilizzo di pollina agricola nel sito. La sentenza rappresenta un’azione legale che interrompe temporaneamente le attività dell’impianto fino a nuove disposizioni.

? Cosa sapere Il TAR Veneto blocca l'impianto biogas di Martinelle Energia Srl a Cavarzere.. La sentenza tutela la salute pubblica impedendo l'uso di pollina agricola nel sito.. Il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto ha respinto il ricorso presentato da Martinelle Energia Srl, confermando il blocco dell’impianto di produzione di biogas previsto nella frazione di San Pietro, in località Revoltante, a Cavarzere. La sentenza del TAR stabilisce la validità delle valutazioni tecniche emesse precedentemente dalle autorità locali, sancendo il divieto di realizzazione della struttura. Il progetto della società Martinelle Energia Srl prevedeva l’utilizzo di pollina, ovvero letame agricolo, per la generazione di energia, nonostante le autorizzazioni iniziali fossero limitate esclusivamente al trattamento di liquami bovini.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Stop al biogas a Cavarzere: il TAR blocca l’impianto per tutela sanitaria

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