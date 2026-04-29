Igiene Urbana ad Atrani | il 62% dei cittadini boccia la Miramare Service

A Atrani, la maggioranza dei cittadini si esprime negativamente sulla gestione dei servizi di igiene urbana. Il 62% delle persone intervistate ha bocciato lo stato di pulizia delle strade e delle piazze del paese, mentre il 72% ha valutato invariato negli ultimi sette anni il servizio fornito dalla società incaricata. I dati sono stati diffusi in seguito a un sondaggio condotto tra i residenti.

Il 62% dei cittadini di Atrani boccia la pulizia di strade e piazze, e il 72% giudica il servizio di igiene urbana stagnante negli ultimi sette anni. Sono i dati più significativi emersi dall'indagine conoscitiva sul gradimento del servizio gestito dalla Miramare Service, formalizzata con la.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Il Pd 'boccia' il piano industriale sull'igiene urbana: "Gravi lacune e metodo opaco" Atrani, il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento comunale per la tutela della vitalità urbanaIl Consiglio Comunale di Atrani ha approvato il Regolamento comunale per la tutela della vitalità urbana, un atto che segna un passaggio importante... Aggiornamenti e dibattiti Igiene urbana ad Atrani, Sindaco: «Diffusa insoddisfazione per la gestione di Miramare Service, necessario riorganizzare il servizio»L'indagine conoscitiva sul servizio di igiene urbana promossa dal Comune di Atrani restituisce un quadro articolato, in cui elementi positivi si affiancano a criticità rilevanti nella gestione comples ... ilvescovado.it Atrani, igiene urbana: dall’ascolto dei cittadini nasce il dovere di agire e riorganizzare il servizioL’Amministrazione comunale di Atrani ha formalmente concluso l’indagine conoscitiva sul gradimento del servizio di igiene urbana svolto dalla Miramare ... napolivillage.com