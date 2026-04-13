Il Pd ' boccia' il piano industriale sull' igiene urbana | Gravi lacune e metodo opaco
Il Partito Democratico di Aversa ha espresso forte preoccupazione e netta contrarietà riguardo al piano industriale per il servizio di igiene urbana presentato dall’Amministrazione comunale. Secondo il partito, il documento presenta gravi lacune e un metodo di definizione ritenuto opaco. La posizione è stata comunicata ufficialmente, criticando l’approccio adottato e mettendo in discussione la validità del piano stesso.
Forte preoccupazione e netta contrarietà. È questa la posizione espressa dal Partito Democratico di Aversa in merito al piano industriale per il servizio di igiene urbana così come impostato dall’Amministrazione comunale. Un documento che, secondo i democratici, presenta “gravi carenze.🔗 Leggi su Casertanews.it
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