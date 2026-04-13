Il Pd ' boccia' il piano industriale sull' igiene urbana | Gravi lacune e metodo opaco

Il Partito Democratico di Aversa ha espresso forte preoccupazione e netta contrarietà riguardo al piano industriale per il servizio di igiene urbana presentato dall’Amministrazione comunale. Secondo il partito, il documento presenta gravi lacune e un metodo di definizione ritenuto opaco. La posizione è stata comunicata ufficialmente, criticando l’approccio adottato e mettendo in discussione la validità del piano stesso.