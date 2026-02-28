Calciatori puniti per perditempo | le nuove regole IFAB 2026

Le nuove regole IFAB 2026 prevedono sanzioni per i calciatori che perdono tempo durante le partite. La revisione delle norme mira a rendere il gioco più regolare e fluido, modificando il modo in cui vengono gestiti i tempi di gioco. Queste modifiche influiranno sul ritmo delle partite e sui comportamenti degli atleti in campo.

Una revisione globale delle norme mirata a rendere il gioco più regolare e continuo si prepara a trasformare il ritmo delle partite. Le nuove direttive, approvate in seno all’IFAB, entreranno in vigore dal 1° giugno, in contesto diMondiale imminente e con l’obiettivo di scoraggiare gli sviamenti temporali. Il quadro definito si concentra su interventi concreti, strumenti di controllo e nuove responsabilità per atleti e ufficiali di gara. La normativa stabilisce un tempo massimo di 8 secondi per eseguire le rimesse dal fondo e i calci laterali. Il mancato rispetto delle tempistiche comporterà conseguenze dirette: calcio d’angolo per gli avversari sui rinvii dal fondo o inversione della rimessa laterale. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Nuove regole IFAB 2026: guerra ai perditempo, novità per VAR e fuorigioco. Come cambierà il regolamento già a partire dai Mondiali!Calciomercato Inter, anche i nerazzurri in piena lotta per Goretzka! La rivelazione di Fabrizio Romano Cristiana Girelli dice addio alla Juventus...

Il calcio pronto a cambiare: l’IFAB valuta le nuove regoleNella giornata di oggi è prevista una riunione dell’IFAB (International Football Association Board) per discutere sulla possibilità di modificare...