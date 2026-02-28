Isee ultimo giorno per la domanda | ecco come beneficiare delle nuove regole introdotte in Manovra

Oggi è l’ultimo giorno per presentare la domanda Isee e poter usufruire delle nuove regole introdotte dalla Manovra. Chi deve dichiarare la propria situazione economica può ancora farlo per beneficiare delle misure previste dalla legge di Bilancio. La scadenza è imminente e riguarda tutte le persone interessate a usufruire delle agevolazioni legate all’indicatore della situazione economica equivalente.

Ultimo giorno per dichiarare la propria situazione economica e, quindi, sfruttare le misure inserite nell’ultima legge di Bilancio. La scadenza per presentare la Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) è oggi, 28 febbraio, ed è possibile sfruttare alcune novità per il calcolo dell’Isee per accedere a delle agevolazioni più consistenti.e senza si potranno perdere dei vantaggi economici. La Manovra ha cambiato le modalità di calcolo. La prima novità riguarda l’innalzamento della franchigia sul valore dell’abitazione principale, che sale a 91.500 euro e a 120.000 euro per i nuclei residenti in una delle 14 Città metropolitane. A questi importi si aggiunge un incremento di 2. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

ISEE 2026: nuove regole su casa, figli e bonus. Ecco cosa cambia e chi ci guadagnaL’ISEE cambia nel 2026 e sarà ancora di più il vero lasciapassare per accedere a bonus, contributi e agevolazioni pubbliche.

CAF CISL Parma Piacenza: "Isee 2026: con la finanziaria 2026 nuove tutele per le famiglie numerose e nuove regole"Con l’approvazione della Legge di Bilancio 2026, il sistema dell’Isee si conferma lo strumento cardine per garantire l’equità sociale e l’accesso...

