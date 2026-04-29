Ieri in Campania | suv uccide un 69enne e si allontana arrestato il conducente

Ieri in Campania si è verificato un incidente stradale in cui un SUV ha investito un uomo di 69 anni, che è deceduto sul posto. Il conducente del veicolo si è allontanato dopo l’incidente ed è stato successivamente arrestato dalle forze dell’ordine. La notizia ha attirato l’attenzione locale e le autorità stanno proseguendo le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto. Nel frattempo, ad Avellino, sono stati pubblicati i programmi elettorali dei tre candidati alla carica di sindaco.

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, martedì 28 aprile 2026. Avellino – Ad Avellino la campagna elettorale entra finalmente nella sua fase più “creativa”: sull’albo comunale sono stati pubblicati i programmi elettorali dei tre candidati alla carica di sindaco. E, come da tradizione, sulla carta sembra già tutto risolto. In ordine di uscita, si parte con Nello Pizza, prosegue Laura Nargi e si chiude con Gianluca Festa. Tre documenti, tre visioni, tre idee di città che – almeno leggendo – promettono interventi, rilanci e trasformazioni capaci di cambiare il volto del capoluogo irpino. (LEGGI QUI) Benevento – Ancora un nulla di fatto sul fronte della gestione del trasporto pubblico cittadino.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ieri in Campania: suv uccide un 69enne e si allontana, arrestato il conducente Notizie correlate Suv investe e uccide un 69enne e si allontana, arrestato il conducente Tempo di lettura: < 1 minutoAlla guida di un suv avrebbe investito e ucciso un 69enne a piedi, poi si è allontanato. Leggi anche: Bologna, travolge e uccide 69enne poi fugge: arrestato il conducente del SUV