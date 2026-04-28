Suv investe e uccide un 69enne e si allontana arrestato il conducente 

Un uomo di 69 anni è stato investito e ucciso mentre camminava lungo la strada da un suv che si è subito allontanato dal luogo dell'incidente. Le forze dell'ordine hanno rintracciato e arrestato il conducente del veicolo poco dopo. L'incidente si è verificato in una zona cittadina, e le indagini proseguono per chiarire le dinamiche e le eventuali responsabilità.

Tempo di lettura: < 1 minuto Alla guida di un suv avrebbe investito e ucciso un 69enne a piedi, poi si è allontanato. È successo ieri nel tardo pomeriggio a Castel d’Aiano, sull’Appennino bolognese e i carabinieri hanno rintracciato e arrestato poco dopo per omicidio stradale, omissione di soccorso e fuga un cittadino albanese di 52 anni. L’uomo è stato sottoposto ai domiciliari. La segnalazione è arrivata intorno alle 18.30, quando è stato trovato, in via dei Piani, il corpo di Gaetano Martone, 69enne originario di Caserta e residente in zona. Inutile è stato l’intervento del 118. I carabinieri, a circa 500 metri di distanza, hanno trovato una Mercedes Glc 250, danneggiata e poco più avanti c’era l’albanese, che ha ammesso di essere il proprietario e ha detto di essere uscito di strada, ma ha negato di aver investito un uomo.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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