Il Milan torna a puntare forte su Andrej Kostic, il giovane centravanti del Partizan. Nonostante a gennaio non sia riuscito a chiudere l’affare, i rossoneri continuano a seguire il giocatore in vista della prossima sessione di mercato. La società è determinata a portarlo a Milano, anche se sono ancora da superare alcune trattative.

Nonostante la trattativa fallita durante l'ultima sessione invernale di calciomercato, il Milan - secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola - ha intenzione di mettere al sicuro l'acquisto di Andrej Kostic per la prossima finestra estiva. Il dialogo, infatti, tra il club di Via Aldo Rossi e il Partizan per il cartellino del centravanti montenegrino classe 2007 non si è mai interrotto. Il Milan e il Partizan, ha evidenziato il 'CorSport', non hanno raggiunto un accordo sul prezzo del baby bomber perché, a gennaio, i serbi hanno chiesto 10 milioni di euro per la sua cessione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato, il Milan vuole bloccare Kostic per l’estate: l’idea dei rossoneri

Il Milan non molla Kostic e continua a seguire con attenzione le sue mosse di mercato.

Carlo Pellegatti ha parlato di Kostic, che interessa al Milan.

