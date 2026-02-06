Inter idea romantica a centrocampo | ritorno possibile in estate

L’Inter sta pensando a un possibile ritorno di un giocatore a centrocampo in estate. I nerazzurri stanno valutando i rinforzi per la prossima stagione e hanno in mente alcune idee per migliorare la rosa, concentrandosi sul reparto centrale. La società ha già in mente quali ruoli potrebbero essere potenziati e si prepara a fare qualche mossa sul mercato.

L'Inter guarda già al calciomercato della prossima stagione con i nerazzurri che hanno bene in mente quelli che potrebbero essere i ruoli da ritoccare per la prossima stagione. I nerazzurri potrebbero andare a portare a disposizione di Chivu dei nuovi colpi per la prossima stagione soprattutto per quello che riguarda il centrocampo con alcune pedine come Mkhitaryan e Frattesi che potrebbero salutare alla fine del campionato in corso. Inter, colpo a sorpresa: ritorno in vista (Ansa Foto) – calciomercato.it Entro la fine di febbraio, dovrebbe esserci anche un incontro con gli agenti di Calhanoglu per capire se proseguire insieme ancora un anno o valutare la separazione alla fine del campionato in corso. In casa Inter starebbe nascendo l'idea Brozovic per il centrocampo con il croato che potrebbe tornare a costo zero alla fine del campionato in corso. In scadenza di contratto con l'Al-Nassr, il croato ...

