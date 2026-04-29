Ibl Banca cambia rotta | nuovo vertice per spingere la crescita

Ibl Banca ha annunciato il cambio di vertice con la nomina di Alessandro Decio come nuovo amministratore delegato e di Mario Giordano come presidente per il periodo 2026-2028. Le nomine sono state comunicate ufficialmente e avranno effetto a partire dal prossimo triennio. Entrambi i ruoli sono stati assegnati in un’assemblea che ha ratificato le decisioni prese dai membri del consiglio di amministrazione.

? Cosa sapere Ibl Banca nomina Alessandro Decio amministratore delegato e Mario Giordano presidente per il triennio 2026-2028.. Il nuovo vertice punta a consolidare il modello specialistico dopo l'utile netto di 86,5 milioni.. L’assemblea dei soci di Ibl Banca ha deliberato il passaggio di consegne ai vertici del gruppo, conferendo l’incarico di amministratore delegato ad Alessandro Decio e nominando Mario Giordano alla presidenza del consiglio. La decisione, che segna un cambio di rotta nella gestione operativa della banca, vede la transizione del socio di maggioranza, che detiene il 50% delle quote, verso il ruolo di presidente. Il nuovo...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ibl Banca cambia rotta: nuovo vertice per spingere la crescita Notizie correlate Leggi anche: Pmi campane, focus su sostenibilità, innovazione e crescita. Methrica e Banca Generali tracciano la rotta Apple cambia rotta: l’intelligenza artificiale guida il nuovo corsoNello Steve Jobs Theater, durante un incontro riservato con i dipendenti avvenuto ieri pomeriggio, Ternus ha delineato la nuova direzione strategica...