Pmi campane focus su sostenibilità innovazione e crescita Methrica e Banca Generali tracciano la rotta

Questa mattina a Napoli si è tenuto un convegno dedicato alle piccole e medie imprese della regione. In un incontro nella filiale di Banca Generali in via dei Mille, gli esperti hanno parlato di sostenibilità, innovazione e crescita. Methrica e la banca hanno presentato le loro strategie per aiutare le imprese a migliorare i finanziamenti e i servizi di consulenza. Sul tavolo, idee concrete per rafforzare il tessuto imprenditoriale locale.

di Salvatore Vicedomini Nei locali della filiale di Banca Generali in via dei Mille a Napoli si è svolto un importante e interessante convegno dedicato alle iniziative strategiche, finanziamenti e servizi di advisory destinati allo sviluppo delle piccole e medie imprese, fulcro vitale e motore del tessuto imprenditoriale campano. Methrica con Banca Generali si è avvalso della collaborazione dell’ Università Federico II per analizzare il circuito delle imprese più propense a seguire le tematiche di sostenibilità, in modo da delineare tutti gli elementi essenziali per la crescita aziendale. A illustrare i contenuti del workshop dedicato a questo tema un parterre di esperti composto da Giovanni Landi – Ceo Spin-off Methrica, Leandro Francesco Bovo – Head of Wealth&International Advisory – Banca Generali, Raffaele Ciccarelli – Head of Financial Sponsors – Intermonte Sim, Salvatore D’Aniello – Wealth Management- Corporate Advisor – Banca Generali, Pierluigi Franzò – Fiduciaria Banca Generali, e Roberto Corradini – International Manager – Banca Generali.🔗 Leggi su Ildenaro.it Approfondimenti su Pmi Campane Osservatorio Methrica–Banca Generali: la fotografia delle imprese campane tra Esg e innovazione Le imprese campane sono sotto pressione. Sud e sostenibilità: Methrica fotografa le Pmi, Guadagno pack tra le realtà più innovative Methrica ha scelto di fotografare le piccole e medie imprese del Sud Italia, puntando l’obiettivo sulla loro capacità di innovare nel campo della sostenibilità. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Pmi Campane Pmi campane, sostenibilità, innovazione e crescita: ecco il modello Methrica-Banca Generalidi Salvatore Vicedomini Nei locali della filiale di Banca Generali in via dei Mille a Napoli si è svolto un importante e interessante convegno dedicato alle iniziative strategiche, finanziamenti e ser ... ildenaro.it PMI, AcomeA: migliora il sentiment con focus su ultimo anno PNRR e arrivo del FNSIIl quadro di fiducia delle PMI italiane mostra segnali di graduale miglioramento, pur restando in area di contrazione, con un recupero guidato ... teleborsa.it Le imprese campane che vogliono competere oggi devono combinare solidità gestionale e capacità di accedere a capitali e operazioni strategiche. ... . leggi l'articolo su GazzettadiNapoli.it . #bancagenerali #economia #impresa #napoliattualità #newsnap facebook Banca Generali, nuove nomine ai vertici della fiduciaria • Due nuove nomine ai vertici di Generfid, soietà fiduciaria del gruppo bancario Banca Generali. Marco Bernardi, vice-direttore della banca del Leone, diventa presidente e Maria Ameli, head of Wea… x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.