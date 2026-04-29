Un uomo italiano è stato trovato senza vita a Ibiza, secondo quanto riportano le fonti locali. La polizia ha confermato che l’uomo è stato vittima di un accoltellamento. Le forze dell’ordine stanno indagando sulla vicenda, senza fornire ulteriori dettagli al momento. La scena del ritrovamento si trova in una zona frequentata dell’isola, e sono in corso le verifiche per chiarire le circostanze dell’accaduto.

La stampa spagnola scrive che un uomo è stato ritrovato senza vita a Ibiza dopo essere stato vittima di un accoltellamento. La Guardia Civil indaga sul caso. Secondo i media locali la vittima sarebbe un cittadino italiano di circa 30 anni originario di Napoli. L'aggressione è avvenuta nell'area di Platja d'en Bossa vicino a un bar in quel momento chiuso. Secondo il Diario de Ibiza e il Periodico de Ibiza la persona che ha accoltellato la vittima si è dato alla fuga. L'uomo, colpito da almeno una pugnalata, sarebbe stato visto da testimoni mentre si teneva la zona tra torace e addome con la mano per poi accasciarsi al suolo. Contattata dall'Ansa la Guardia Civil spiega di non poter dare al momento ulteriori indicazioni sulla dinamica dell'accaduto e sui possibili moventi, oltre che sulla nazionalità della vittima.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ibiza, italiano trovato senza vita dopo essere stato accoltellato

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