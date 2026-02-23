Surfista trovato senza vita in spiaggia potrebbe essere stato attaccato da uno squalo | la tragedia in Nuova Caledonia

Un surfista è stato trovato senza vita in una baia di Noumea, Nuova Caledonia, dopo un presunto attacco di uno squalo. La tragedia si è verificata mentre si trovava in acqua, segnalando un possibile incontro pericoloso con il predatore marino. Testimoni hanno riferito di aver visto un animale insolito vicino alla riva prima del ritrovamento. Le autorità stanno indagando per accertare le cause di questa drammatica fine.

Un surfista è stato ritrovato senza vita in una baia di Noumea, in Nuova Caledonia. Secondo quanto riferito da il procuratore e dall’ufficio del sindaco, l’uomo sarebbe rimasto vittima dell’attacco di uno squalo. Secondo quanto riporta SkyTg24, a scoprire il cadavere sulla spiaggia di Anse-Vata, nel sud di Noumea, è stata un’imbarcazione da diporto, che ha lanciato l’allarme. Le autorità hanno evacuato la spiaggia per facilitare il lavoro delle squadre di soccorso. Yves Dupas, procuratore di Noumea, ha dichiarato che sarà avviata un’indagine sulla causa delle morte dell’uomo, un 56enne della zona. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Trovato senza vita il 25enne disperso nelle montagne di Saint MoritzÈ stato trovato, ma senza vita, il 25enne di Qualiano (Napoli) Luciano Capasso, disperso da cinque giorni nelle montagne svizzere di Saint Moritz. A darne notizia sono la mamma, Raffaella Grande, e il ... ansa.it

