Aggressione al controllore di Seta calci e pugni a 15 anni dopo essere stato trovato senza biglietto

Un ragazzino di 15 anni ha preso a calci e pugni un controllore di Seta su un autobus a Scandiano. L’aggressione è avvenuta dopo che il giovane era stato trovato senza biglietto. I carabinieri hanno già identificato e denunciato il ragazzo. La vicenda ha suscitato molta rabbia tra i pendolari.

Reggio Emilia, 9 febbraio 2026 – È stato identificato e denunciato dai carabinieri l'autore dell' aggressione ad un controllore di Seta su un autobus di linea avvenuta una settimana fa a Scandiano. Si tratta di un 15enne, residente in provincia di Reggio. Violenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e rifiuto di fornire le proprie generalità. Dovrà rispondere davanti al tribunale dei minori di Bologna delle accuse di violenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e rifiuto di fornire la propria identità. I fatti risalgono a martedì scorso quando poco prima delle 8, nei pressi della fermata dell'istituto scolastico superiore 'Gobetti' di Scandiano sono saliti due verificatori, sorprendendo il ragazzino senza biglietto.

