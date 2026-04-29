Un giovane italiano di circa 30 anni è stato trovato morto a Ibiza, nella zona frequentata dai turisti di Playa d'en Bossa. Secondo le prime notizie, è stato pugnalato e le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto. La polizia ha avviato le verifiche per chiarire le circostanze dell’evento e identificare eventuali responsabili. La notizia ha suscitato attenzione tra i visitatori e le autorità locali.

Un ragazzo di circa 30 anni italiano è morto dopo essere stato accoltellato a Ibiza, nella zona turistica di Playa d'en Bossa. Lo riferiscono a LaPresse fonti della Guardia Civil spagnola. Il Consolato italiano a Barcellona sta seguendo il caso. L'aggressore è fuggito dopo aver colpito il giovane. L'accoltellamento è avvenuto intorno alle 16. I servizi di emergenza si sono recati sul posto e hanno cercato di rianimare il trentenne senza riuscirci. Il ragazzo è morto poco dopo le 17. La Guardia Civil di Ibiza sta indagando sul caso. Non è ancora chiaro il movente dell'aggressione. A trovare il 30enne, secondo El Diario de Ibiza, è stata una donna che stava parcheggiando nella zona e che ha chiamato i soccorsi.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Ibiza, italiano di 30 anni pugnalato a morte nella zona della movida

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