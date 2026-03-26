Morte Dj Godzi a Ibiza il padre Giuseppe Noschese ascoltato dalla Squadra Mobile

Il padre di Dj Godzi è stato ascoltato dalla polizia in questura, dove ha dichiarato di cercare solo verità e giustizia. La prossima formalizzazione delle sue dichiarazioni è prevista per il primo aprile alle 15. La morte del DJ è al centro delle indagini condotte dalle autorità.