Morte Dj Godzi a Ibiza il padre Giuseppe Noschese ascoltato dalla Squadra Mobile
Il padre di Dj Godzi è stato ascoltato dalla polizia in questura, dove ha dichiarato di cercare solo verità e giustizia. La prossima formalizzazione delle sue dichiarazioni è prevista per il primo aprile alle 15. La morte del DJ è al centro delle indagini condotte dalle autorità.
Il padre di Dj Godzi sentito in Questura: "Cerco solo verità e giustizia". Prossimo appuntamento il 1° aprile alle 15 per la verbalizzazione delle dichiarazioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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