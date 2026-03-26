Morte Dj Godzi a Ibiza il padre Giuseppe Noschese ascoltato dalla Squadra Mobile

Da fanpage.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il padre di Dj Godzi è stato ascoltato dalla polizia in questura, dove ha dichiarato di cercare solo verità e giustizia. La prossima formalizzazione delle sue dichiarazioni è prevista per il primo aprile alle 15. La morte del DJ è al centro delle indagini condotte dalle autorità.

Il padre di Dj Godzi sentito in Questura: "Cerco solo verità e giustizia". Prossimo appuntamento il 1° aprile alle 15 per la verbalizzazione delle dichiarazioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Il padre del dj Godzi ascoltato dalla squadra mobile, depositati atti autopsiaTempo di lettura: 2 minutiIl professor Giuseppe Noschese è stato ufficialmente ascoltato dalla Squadra Mobile di Roma nell’ambito delle indagini...

GF Vip, chi è Ibiza Altea e il dolore per la perdita del compagno (padre del figlio): “Non ho mai superato la sua morte”Elvissa Ibiza Altea è una modella italoamericana, nata ad Atlanta, in Georgia, nel 1999.

Una selezione di notizie su Giuseppe Noschese

Argomenti discussi: Michele Noschese, il dj napoletano morto ad Ibiza: ripartono le indagini a Roma.

Michele Noschese, il dj napoletano morto ad Ibiza: ripartono le indagini a RomaIl fascicolo sulla morte di Michele Noschese, il dj napoletano meglio noto come Godzi, è stato riassegnato dopo il trasferimento ad altro incarico del precedente pm. Resta, ovviamente, ... ilmattino.it

giuseppe noschese morte dj godzi aMorte dj Godzi, il padre ascoltato dalla squadra mobile: depositati atti autopsiaIl professor Giuseppe Noschese è stato ufficialmente ascoltato dalla Squadra Mobile di Roma nell'ambito delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica sulla morte del ... ilmattino.it

Cerca tra news e video legati all’argomento.