Vigilante ucciso a coltellate a Bergamo chiesto l'ergastolo per l'assassino | Ha teso un agguato

A Bergamo, un vigilante è stato ucciso con coltellate durante un’aggressione. La polizia ha arrestato l’uomo che ha teso un vero e proprio agguato, e la Procura ha chiesto l’ergastolo per l’assassino, Sadate Djiram, ritenuto aver agito con premeditazione e motivi futili. La vicenda desta scalpore nella città, ancora sotto shock per la brutalità del gesto.

Sadate Djiram avrebbe agito con premeditazione e per motivi futili, per questo la Procura di Bergamo ha chiesto l'ergastolo. Il 3 gennaio 2025 il 29enne ha ucciso Mamadi Tunkara a coltellate davanti al supermercato Carrefour dove lavorava come vigilante.

