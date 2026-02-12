Vigilante ucciso a coltellate a Bergamo chiesto l'ergastolo per l'assassino | Ha teso un agguato

Da fanpage.it 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Bergamo, un vigilante è stato ucciso con coltellate durante un’aggressione. La polizia ha arrestato l’uomo che ha teso un vero e proprio agguato, e la Procura ha chiesto l’ergastolo per l’assassino, Sadate Djiram, ritenuto aver agito con premeditazione e motivi futili. La vicenda desta scalpore nella città, ancora sotto shock per la brutalità del gesto.

Sadate Djiram avrebbe agito con premeditazione e per motivi futili, per questo la Procura di Bergamo ha chiesto l'ergastolo. Il 3 gennaio 2025 il 29enne ha ucciso Mamadi Tunkara a coltellate davanti al supermercato Carrefour dove lavorava come vigilante.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Bergamo Vigilante

Strangola la madre con un foulard, chiesto l’ergastolo per Mauro Pedrotti: “Ha premeditato l’omicidio”

La procura di Brescia ha chiesto l’ergastolo per Mauro Pedrotti, accusato di aver ucciso la madre Santina Delai a Puegnago del Garda.

Vigilessa uccisa, oggi la sentenza per Gualandi. La pm: “Narcisista diventato assassino”, chiesto l’ergastolo

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Bergamo Vigilante

Argomenti discussi: Apricena, confermato in Appello l’ergastolo per l'ex vigilante Angelo Di Lella: uccise la moglie a colpi di pistola.

vigilante ucciso a coltellateDifende la figlia in una lite, panettiere ucciso a coltellateAd accanirsi con inusitata ferocia sul suo corpo, straziato da almeno una decina di fendenti, è stato Andrea Sirica, un 35 enne con precedenti per droga che lo ha ucciso dopo aver ingaggiato una ... ansa.it

vigilante ucciso a coltellateSarno, ucciso a coltellate: c'è un fermoNel Salernitano un panettiere 61enne è stato ucciso nel suo negozio a coltellate. Scattato l'allarme la polizia, giunta sul posto, ha trovato il cadavere dell'uomo. Un'ipotesi è che il presunto ... rainews.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.