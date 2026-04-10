Roma 3.000 giovani sfidano la finanza | tra IA e nuovi mercati

Oggi a Roma si è svolto lo Starting Finance Investment Meeting, un evento che ha visto la partecipazione di oltre 3.000 giovani provenienti da varie parti d’Italia. La manifestazione si è tenuta presso il Salone delle Fontane e si è concentrata su temi legati alla finanza, con particolare attenzione all’intelligenza artificiale e ai nuovi mercati emergenti. L’appuntamento ha coinvolto studenti, giovani professionisti e appassionati del settore finanziario.

Oltre 3.000 giovani provenienti da diverse zone d’Italia hanno partecipato oggi, venerdì 10 aprile 2026, al Salone delle Fontane a Roma per lo Starting Finance Investment Meeting (SFIM). L’evento ha riunito studenti, neolaureati e professionisti alle prime armi con l’obiettivo di trasformare la percezione della finanza da settore chiuso a strumento pratico per la gestione del quotidiano. Dalla geopolitica all’intelligenza artificiale: il programma dello SFIM 2026. La giornata si è aperta con una riflessione sugli equilibri macroeconomici globali grazie all’intervento di Carlo Cottarelli, che ha analizzato le attuali dinamiche finanziarie mondiali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roma, 3.000 giovani sfidano la finanza: tra IA e nuovi mercati A metà tra scommesse e finanza: dentro il boom dei mercati delle previsioni tra investimenti, dipendenza e vuoti normativiA metà strada tra scommesse e trading, si tratta tecnicamente di strumenti finanziari. Bonus giovani 2026 fino a 18.000 euro e 1.000 euro subito: tutte le agevolazioni disponibili tra lavoro, cultura e affittoNel 2026 i giovani possono accedere a un pacchetto articolato di incentivi economici che, complessivamente, possono arrivare anche a 18. Argomenti più discussi: Asl Roma 3, Open Day al Grassi per la prevenzione dell’alcol; Gara 2 Quarti di finale 01-04-2026 – Playoff A2 Tigota’ – RISULTATI; Il giostraio ucciso a botte, la supplica della moglie ai 3 giovani accusati: Fermatevi, ha 65 anni. Al via il processo; Tumore colon-retto, San Camillo Forlanini punta su diagnosi precoce. Il patrimonio naturale di Roma viene raccontato al Festival del Verde e del Paesaggio, arrivato alla sua XV edizione dedicata al tema “Fare parentele”. Per tre giorni, dal 10 al 12 aprile, l’Auditorium Parco della Musica diventa lo spazio per descrivere la c - facebook.com facebook Cristiano Ronaldo vs Roma, 2007. x.com