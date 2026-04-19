Un dirigente di una nota azienda di intelligenza artificiale ha affermato che l'evoluzione dei modelli di IA continuerà senza restrizioni, sostenendo che questa crescita potrebbe comportare la scomparsa di circa il cinquanta per cento dei lavori d'ufficio esistenti. La sua dichiarazione si basa sull'idea che non ci siano limiti naturali allo sviluppo tecnologico, portando a preoccupazioni sulla trasformazione del mercato del lavoro.

Dario Amodei, il vertice di Anthropic, ha delineato un tecnologico inarrestabile, sostenendo che la progressione dei modelli di intelligenza artificiale non troverà un limite naturale. Secondo l’esperto, la capacità di espansione computazionale non accenna a rallentare e si trova di fronte a un potenziale infinito, paragonabile a un arcobaleno che continua a estendersi senza una fine visibile. La corsa al calcolo e il dilemma della fiducia sociale. Il settore si trova davanti a una massa critica di potenza di calcolo che, secondo le analisi di Amodei, ha ancora un percorso lunghissimo da percorrere. Nonostante le aspettative, la diffusione...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - IA senza limiti: il rischio di perdere il 50% dei lavori d’ufficio

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