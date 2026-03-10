Le geografia del rischio tra le mura di casa | come difendersi dai ladri

Le abitazioni rappresentano per gli italiani molto più di semplici spazi di abitazione: sono il centro della vita quotidiana, un luogo dove si mescolano lavoro, svago e affetti. Tuttavia, tra le mura di casa si registrano anche rischi legati ai furti, e molte persone si chiedono come proteggersi efficacemente. La questione della sicurezza domestica riguarda milioni di famiglie che cercano soluzioni per difendersi dai malintenzionati.

Cresce il divario tra chi può permettersi tecnologie avanzate e chi resta esposto. Demolito il mito dell'intrusione notturna, i ladri agiscono nel pomeriggio Per gli italiani l'abitazione non è soltanto un perimetro di mura e di solai, ma il fulcro di un ecosistema familiare dove si intrecciano vita professionale, momenti di svago e affetti. La centralità della casa nella vita di ciascuno di noi, però, fa i conti con l'imprevedibilità degli eventi avversi.Secondo i dati del quarto Rapporto dell'Osservatorio Censis-Verisure, la sicurezza domestica è diventata una priorità assoluta per almeno nove persone su dieci, sebbene, dietro questi numeri si nasconda un'Italia frammentata, dove la sicurezza rischia di trasformarsi nell'ennesimo indicatore di disuguaglianza sociale.

