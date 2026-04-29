La Fondazione Ettore Majorana di Erice ha iniziato il 26 aprile un corso internazionale sull'intelligenza artificiale, focalizzato su aspetti etici e legali. La scuola si rivolge a studenti e professionisti provenienti da diversi paesi, con l’obiettivo di approfondire le implicazioni normative e morali legate allo sviluppo dell’IA. L’iniziativa si inserisce in un quadro di formazione globale, puntando a creare un punto di riferimento per le discussioni sul tema.

? Cosa sapere La Fondazione Ettore Majorana di Erice ha avviato il corso internazionale sull'IA il 26 aprile.. Il programma guidato da A. Lehmann e M. Menchetti analizza impatti etici e norme giuridiche.. Domenica 26 aprile 2026, la Fondazione Ettore Majorana di Erice ha dato il via alla International School on Artificial Intelligence: Technology and Law, un percorso formativo che coinvolge ricercatori su temi etici e normativi fino al 1° maggio. Mentre le strade del borgo medievale si preparano a ospitare menti provenienti da ogni settore, l’atmosfera presso la sede della Fondazione è diversa da quella frenetica dei centri urbani. Qui, dove il silenzio delle pietre antiche dialoga con la velocità del progresso digitale, si sta consumando un incontro fondamentale tra il diritto e l’innovazione tecnologica.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - IA a Erice: nasce la scuola internazionale tra etica e diritto

Notizie correlate

Nasce la collaborazione tra la Scuola Internazionale di Comics e ClorofillaLa Scuola Internazionale di Comics ha appena annunciato la collaborazione con Clorofilla, un progetto interessante per tutti autori e illustratori...

Leggi anche: L’Aquila, dal dolore alla scuola: nasce un laboratorio di etica civile

Panoramica sull’argomento

Argomenti più discussi: IA e diritto: a Erice la scuola internazionale della Fondazione Ettore Majorana; Intelligenza artificiale e Diritto, a Erice la scuola internazionale della Fondazione Ettore Majorana; Pallamano donne, Erice concede il bis col Nuoro e vola in semifinale scudetto con Cassano; AC Life Style Handball Erice-Nuoro 28-15, le Arpie volano in semifinale.

– al Comune di Erice – Piazza Pagoto, San Giuliano Nell’ambito del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021–2027, il Distretto Socio Sanitario 50 promuove il progetto , attivo presso il C - facebook.com facebook