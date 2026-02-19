Nasce la collaborazione tra la Scuola Internazionale di Comics e Clorofilla

La Scuola Internazionale di Comics ha deciso di collaborare con Clorofilla, un progetto dedicato agli autori e illustratori di fumetti. La causa di questa alleanza è l’intenzione di offrire nuove opportunità ai giovani artisti. La collaborazione prevede workshop, esposizioni e momenti di confronto diretto tra studenti e professionisti del settore. Un esempio concreto è la futura mostra di tavole originali che si terrà a Roma nel prossimo mese. La partnership mira a rafforzare il rapporto tra formazione e mercato creativo.

La Scuola Internazionale di Comics ha appena annunciato la collaborazione con Clorofilla, un progetto interessante per tutti autori e illustratori del mondo dei fumetti. Ecco il comunicato stampa: Clorofilla non è un concorso, non è un contest, ma è una nuova opportunità per autori e illustratori. Un’opportunità concessa a chiunque desideri affacciarsi al mondo dell’editoria per l’infanzia e abbia un progetto di albo illustrato (fiction o non fiction) da presentare e condividere, oppure un portfolio a tema natura che potrà mostrare a un team di esperti durante la prossima edizione della Bologna Children’s Bookfair. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Nasce la collaborazione tra la Scuola Internazionale di Comics e Clorofilla La collaborazione tra Comune e scuolaA Santa Croce, il Comune e le scuole portano avanti diversi progetti per i giovani. Accordo tra la d'Annunzio e l'università in Uzbekistan: nasce il polo internazionale di San SalvoL’università degli studi Gabriele d’Annunzio di Chieti-Pescara ha firmato un accordo con l’università di Samarcanda in Uzbekistan. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: NASCE LA COLLABORAZIONE TRA LABORAL KUTXA E XDS ASTANA. ALLENZA IMPORTANTE PER IL FUTURO, XDS AVRÀ UN RUOLO CHIAVE; Dalla collaborazione tra Budweiser Budvar e Birra Baladin nasce Alla Ceca; Nasce la Junior Band 2026: collaborazione tra le associazioni musicali di San Gavino Monreale e Villacidro; Nasce fondazione UniCt per la collaborazione con aziende e professionisti. Asti. Nasce collaborazione tra Asl e Comune per contrastare le varie forme di ‘disagio giovanile’Un ambulatorio di visite specialistiche decentrato e rivolto ad una popolazione estremamente fragile può essere molto utile per abbreviare i percorsi, talvolta complessi, che l’utenza deve affrontare. quotidianosanita.it Lazio. Dalla collaborazione tra Spallanzani e San Camillo nasce la chirurgia del paziente infettoDa lunedì attive due sale operatorie. Rocca: grande notizia per la sanità del Lazio. Prevista la centralizzazione allo Spallanzani di tutti i pazienti chirurgici con patologie infettive o a rischio ... quotidianosanita.it Abduwali, studente alla nostra Scuola Internazionale di Nairobi, ce la presenta a modo suo in maniera molto diretta! Siamo orgogliosi della nostra Scuola e dei nostri studenti, e di aver creato un luogo dove gli studenti sono al centro e non studiano solo per facebook