I weekend con le amiche sono il segreto per stare davvero bene

Da amica.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi anni, trascorrere il fine settimana con le amiche è diventato un momento di pausa importante. Questi incontri sono spesso programmati per staccare dalla routine, permettendo di condividere momenti di spensieratezza e di ricaricare le energie. Le riunioni tra amiche si svolgono in vari contesti, come cene, passeggiate o semplici chiacchierate, e sono considerate un’occasione per ritrovare leggerezza e autenticità.

Il weekend con le amiche non è più solo una fuga. È diventato un piccolo rito necessario, una pausa consapevole da tutto e da tutti, in cui ritrovare energia, leggerezza e una forma più autentica di benessere. Non si parte più solo per staccare, ma per stare meglio. Lo confermano anche i dati: secondo le analisi della piattaforma cozycozy, oltre l’8 per cento dei viaggi globali rientra già nell’area wellness e circa l’80 per cento dei viaggiatori integra Spa e trattamenti anche in soggiorni non dedicati. Il benessere non è più una parentesi, ma un criterio di scelta. E nel 2026 diventa sempre più identitario, legato al bisogno di rallentare, dormire meglio, respirare, ritrovare equilibrio.🔗 Leggi su Amica.it

i weekend con le amiche sono il segreto per stare davvero bene
© Amica.it - I weekend con le amiche sono il segreto per stare davvero bene

ASSURDO: LA MIA MIGLIORE AMICA SOFY E IL MIO MARANZA UMBERTO STANNO DA SOLI E IGNORANO LO SNACK CLUB

Video ASSURDO: LA MIA MIGLIORE AMICA SOFY E IL MIO MARANZA UMBERTO STANNO DA SOLI E IGNORANO LO SNACK CLUB

Notizie correlate

Palomba: «Per avere stile il segreto è stare bene»L’eccellenza sportiva non nasce solo dal talento, ma da un ecosistema che comprende ricerca scientifica, innovazione tessile e tecnologie capaci di...

Leggi anche: Il piacere dell'onestà al Vittorio Emanuele, Stare bene con gusto e domenica gratis al museo: cosa fare nel weekend a Messina

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: 3 giorni a Budapest in gruppo: cosa vedere, come muoversi e le migliori esperienze da fare; Brunch Milano: 70 posti senza rivali per il weekend; Dentro la Notizia: Famiglia nel bosco, la perizia: Catherine e Nathan inadeguati Video; I look di Coachella 2026, su e giù dal palco – Weekend 2.

i weekend con le amicheMontagna, città e mare: tre indirizzi dove una fuga con le amiche diventa un’esperienza di rigenerazione autentica, tra trattamenti, silenzio e bellezzaTre destinazioni diverse tra Dolomiti, Sardegna e Puglia per un weekend con le amiche all’insegna del vero benessere ... amica.it

i weekend con le amicheCon le vere amiche si fa la spesa, perché ci piacciono le commissioni insiemeFare le commissioni con le amiche permette di usare il tempo già a disposizione, rendendo attività noiose divertenti, rafforzando il rapporto ... dilei.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.