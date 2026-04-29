Negli ultimi anni, trascorrere il fine settimana con le amiche è diventato un momento di pausa importante. Questi incontri sono spesso programmati per staccare dalla routine, permettendo di condividere momenti di spensieratezza e di ricaricare le energie. Le riunioni tra amiche si svolgono in vari contesti, come cene, passeggiate o semplici chiacchierate, e sono considerate un’occasione per ritrovare leggerezza e autenticità.

Il weekend con le amiche non è più solo una fuga. È diventato un piccolo rito necessario, una pausa consapevole da tutto e da tutti, in cui ritrovare energia, leggerezza e una forma più autentica di benessere. Non si parte più solo per staccare, ma per stare meglio. Lo confermano anche i dati: secondo le analisi della piattaforma cozycozy, oltre l’8 per cento dei viaggi globali rientra già nell’area wellness e circa l’80 per cento dei viaggiatori integra Spa e trattamenti anche in soggiorni non dedicati. Il benessere non è più una parentesi, ma un criterio di scelta. E nel 2026 diventa sempre più identitario, legato al bisogno di rallentare, dormire meglio, respirare, ritrovare equilibrio.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - I weekend con le amiche sono il segreto per stare davvero bene

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