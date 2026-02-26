Il piacere dell' onestà al Vittorio Emanuele Stare bene con gusto e domenica gratis al museo | cosa fare nel weekend a Messina

Il fine settimana a Messina offre una varietà di eventi tra teatro, cultura e divertimento. Al Vittorio Emanuele si tiene una commedia di Pirandello, attirando l'attenzione degli appassionati. Inoltre, ci sono iniziative gratuite al museo e occasioni per stare bene con gusto. La città si anima con momenti dedicati a tutti i gusti e età, pronti a rendere il weekend speciale.

Teatro, gusto e divertimento. Torna la guida con gli eventi clou del fine settimana. La commedia di Pirandello grande protagonista al Vittorio Emanuele. Musica e non solo invece al Palacultura a cura delle Associazioni musicali messinesi. Stare bene con gusto invece alla Camera di Commercio e.