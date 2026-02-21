Palomba | Per avere stile il segreto è stare bene

Palomba ha dichiarato che il suo approccio allo stile deriva dal sentirsi a proprio agio. La cofondatrice di FGM04 ha spiegato che il progetto nasce dall’obiettivo di combinare bellezza, benessere e performance. Ha aggiunto che il team si impegna a creare prodotti che migliorano la vita quotidiana delle persone. La proposta mira a unire funzionalità e stile senza compromessi. La strategia si basa sulla cura dei dettagli e sull’innovazione continua.

La cofondatrice di FGM04: «Siamo partiti con il sogno di tenere insieme bellezza, benessere e performance. Il successo dei nostri leggings, concepiti come supporto cosmetico e funzionale, ci ha fatto capire che eravamo sulla strada giusta». L’eccellenza sportiva non nasce solo dal talento, ma da un ecosistema che comprende ricerca scientifica, innovazione tessile e tecnologie capaci di supportare il corpo durante l’allenamento e il recupero. Materiali performanti, tessuti intelligenti e soluzioni studiate per favorire la microcircolazione, la termoregolazione e il comfort muscolare diventano veri e propri alleati dell’atleta, professionista o amatoriale che sia. 🔗 Leggi su Laverita.info

