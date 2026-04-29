I vertici aretini di Futuro Nazionale in Prefettura | Nessuna richiesta Pd sugli eventi del 25 aprile

I rappresentanti locali di un partito politico si sono incontrati in Prefettura per fare chiarezza riguardo alle iniziative previste in provincia di Arezzo in occasione del 25 aprile. Durante l'incontro, è stato confermato che non sono state avanzate richieste specifiche da parte del partito nei confronti del Partito Democratico o di altri enti relativi a quegli eventi. La riunione è servita a ricostruire i fatti e chiarire le posizioni delle parti coinvolte.

Un chiarimento in Prefettura, per ricostruire i fatti. Questo l'intento dei vertici aretini che avevano chiesto un incontro alle autorità sulle iniziative del partito di Vannacci in provincia di Arezzo che erano state annullate in concomitanza con il 25 aprile.La polemica era scaturita in.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Cosa fare a Torino nel weekend del 25 Aprile: oltre 40 eventi dedicati alla Resistenza, tutte le "ultime chiamate" per mostre ed eventiTorino si prepara a un fine settimana di profondo significato e vivacità culturale, celebrando l'anniversario della Liberazione con un fitto... David di Michelangelo su manifesti di Futuro Nazionale: ira del PdFa discutere a Firenze l’uso dell’immagine del David di Michelangelo su alcune ‘vele’ realizzate da Futuro nazionale per Vannacci “Abbiamo ricevuto... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: I vertici aretini di Futuro Nazionale in Prefettura: Nessuna richiesta Pd sugli eventi del 25 aprile; Incontro costruttivo con i vertici nazionali, svolta nel Pri: Ascoltate le nostre ragioni; Arezzo Casa è tra le realtà abitative più virtuose della Toscana; Cinque medaglie e sei record personali per i Cadetti dell’Alga Atletica Arezzo. Cuneo, Beppe Lauria vara il primo gruppo consiliare di Futuro Nazionale in una città capoluogo di provinciaFolgorato dall’ex generale Vannacci, il consigliere comunale non si lascia sfuggire l’occasione di mettere, ancora una volta, i bastoni tra le ruote agli ex Fratelli. Aveva annunciato il suo ritiro da ... targatocn.it Immagine capovolta dei giovani di Futuro Nazionale: non basta un filtro per buttarci a testa in giùAVELLINO- La foto capovolta dei giovani di Futuro Nazionale di Avellino diventa un caso politico. I rappresentanti irpini del movimento di Vannacci finiscono nel mirino di un utente, a cui arriva pron ... irpinianews.it La Siritide- 28/04/2026 - Futuro Nazionale: due nuovi comitati costituenti a Viggianello e Montalbano - facebook.com facebook Futuro Nazionale sbarca a Rieti: incontro pubblico per costruire il polo sovranista x.com