David di Michelangelo su manifesti di Futuro Nazionale | ira del Pd

Su alcuni manifesti di Futuro Nazionale è apparso il David di Michelangelo. La presenza dell’opera ha suscitato reazioni da parte del sinistra e del Partito Democratico, che hanno espresso critiche. La polemica riguarda le modalità e il contesto in cui l’immagine è stata utilizzata. Nessuna delle parti ha ancora fornito dichiarazioni ufficiali che chiariscano i motivi delle loro posizioni. La vicenda sta attirando l’attenzione dei media e delle forze politiche.

Fa discutere a Firenze l’uso dell’immagine del David di Michelangelo su alcune ‘vele’ realizzate da Futuro nazionale per Vannacci “Abbiamo ricevuto la risposta all’istanza presentata al Ministero della Cultura sull’utilizzo del capolavoro di Michelangelo nelle vele di Futuro Nazionale, e quanto emerso è grave. Il generale Vannacci ha utilizzato l’immagine del David accanto al simbolo del proprio movimento politico senza alcuna autorizzazione. Un comportamento inaccettabile. Parliamo di un bene culturale dello Stato, inalienabile e tutelato da norme precise, che non può essere piegato a operazioni di propaganda personale”, denunciano i consiglieri Pd Luca Milani, Andrea Ciulli e Stefania Collesei. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - David di Michelangelo su manifesti di Futuro Nazionale: ira del Pd David di Michelangelo nelle vele di “Futuro Nazionale”, il PD: “Uso non autorizzato”. I vannacciani respingono le accuseÈ polemica sull’utilizzo dell’immagine del David di Michelangelo in alcuni materiali di comunicazione riconducibili a “Futuro Nazionale”, partito... “Il David di Michelangelo accanto al simbolo di Futuro Nazionale”. Il Pd fiorentino attacca Roberto VannacciFirenze, 9 aprile 2026 – Un’immagine del David di Michelangelo accanto al simbolo del proprio movimento politico. Temi più discussi: David di Michelangelo: Premio Danza Città di Firenze: tutto sul concorso internazionale; Il David di Michelangelo accanto al simbolo di Futuro Nazionale. Il Pd fiorentino attacca Roberto Vannacci; Vannacci usa il David di Michelangelo per pubblicizzare il suo partito a Firenze. L'accademia si arrabbia: Non c'è nessuna autorizzazione; David Michelangelo su manifesti FnV, polemica a Firenze. Vannacci: il David di Michelangelo per scopi politiciIl generale Vannacci ha utilizzato l’immagine del David accanto al simbolo del proprio movimento politico senza alcuna autorizzazione. E' quanto emerge dalla risposta all’istanza presentata al ... nove.firenze.it David Michelangelo su manifesti FnV, polemica a FirenzeRoma, 9 apr. (askanews) - Fa discutere a Firenze l'uso dell'immagine del David di Michelangelo su alcune 'vele' realizzate da Futuro nazionale ... notizie.tiscali.it Il David finisce su manifesti politici senza autorizzazione. La Galleria dell’Accademia interviene sulla questione asserendo di non aver dato alcuna autorizzazione Leggi l’articolo completo https://michelangelobuonarrotietornato.com/2026/04/10/il-mi - facebook.com facebook David di Michelangelo nelle vele di “Futuro Nazionale”, il PD: “Uso non autorizzato”. I vannacciani respingono le accuse x.com