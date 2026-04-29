I turisti bocciano la pulizia di Roma | è la seconda città più sporca del mondo

Negli ultimi giorni, sui social sono circolate immagini e dati che segnalano un peggioramento della situazione igienica a Roma. Un’infografica condivisa da un movimento politico ha attribuito al sindaco responsabilità nella gestione dei rifiuti e nel decoro urbano, sottolineando come la città si trovi al secondo posto tra le più sporche del mondo. La questione ha suscitato reazioni e discussioni tra residenti e visitatori.

Roma è o non è la seconda città più sporca del mondo? Nei giorni scorsi, i profili social di Fratelli d’Italia Roma hanno rilanciato un’infografica nella quale si attaccava il sindaco, Roberto Gualtieri, colpevole di non curare a sufficienza il decoro della città. I meloniani citavano, nello.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Firenze quarta città più sporca al mondo. Stella (FI): “Il Comune cosa intende fare?”Il consigliere regionale azzurro: "Si usino per pulire le strade e le piazze i milioni di euro di multe e tassa di soggiorno" FIRENZE – “Firenze... Leggi anche: Bologna, gli insulti dell'influencer polacca: "Sporca, puzza, la città più disgustosa" Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Boccia Paralimpica: a Roma il 5° Memorial Giulio Marchetti con 24 atleti in campo; Movida, il Campidoglio boccia lo stop alla somministrazione di alcol a mezzanotte: É eccessivo; Gasperini ha bocciato Zaragoza, zero minuti giocati nelle ultime sette partite: quanto costa il riscatto e la decisione della Roma; Zaragoza bocciato da Gasperini: i numeri con la Roma e un riscatto che non verrà esercitato. I turisti stranieri premiano Roma e Palermo mentre c’è la guerra in Iran. Penalizzate Milano, Venezia e FirenzeA poco più di un mese dall’attacco all’Iran di Usa e Israele si vedono già gli effetti della guerra sul turismo in Italia ed è possibile fare qualche previsione in vista dell’estate. Secondo ... milanofinanza.it Il cast di Illusione a Roma per presentare il nuovo film di Francesca Archibugi, dal 7 maggio al cinema. #Illusione #ScreenWeek #Cast - facebook.com facebook Ciclismo, Roma ancora capitale del Giro Per il quarto anno di fila la Città Eterna ospiterà l’arrivo x.com