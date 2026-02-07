Firenze quarta città più sporca al mondo Stella FI | Il Comune cosa intende fare?

Firenze si conferma tra le città più sporche al mondo, posizionandosi al quarto posto nella classifica del Top 100 City Destinations Index di Euromonitor. La notizia fa discutere, e il consigliere Stella chiede al Comune di spiegare quali azioni intendano mettere in campo per migliorare la situazione. La città, nota per il suo patrimonio artistico e culturale, si trova invece in cima alle classifiche per problemi di decoro e igiene. La polemica si apre sulla gestione dei rifiuti e sulla pulizia delle strade, mentre i cittadini chiedono interventi concreti.

FIRENZE – "Firenze risulta essere la quarta città più sporca al mondo, in base alla classifica del Top 100 City Destinations Index di Euromonitor. Si tratta di una speciale classifica in cui i visitatori fanno recensioni on line sulle città visitate. Purtroppo, dopo Budapest, Roma e Las Vegas, in quarta posizione c'è la nostra città, che precede, per indice di 'sporcizia', Parigi, Milano, Bruxelles e Il Cairo. Non è proprio un bel biglietto da visita. Cosa intende fare Palazzo Vecchio?". Lo chiede il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella. "Evidentemente si tratta di cattiva organizzazione e incapacità a ovviare a questo problema da parte del Comune – osserva Stella -.

