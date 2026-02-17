L’influencer polacca Karosolotravel ha criticato Bologna, accusando la città di essere sporca e puzzolente, e ha scritto che non viene pulita da anni. La sua recensione negativa ha attirato molti commenti sui social, dove ha descritto la città come la più disgustosa in cui sia mai stata in Italia. La polemica si è accesa dopo che ha visitato alcune zone centrali, dove ha notato rifiuti e cattivi odori diffusi ovunque.

Bologna? "La peggiore città italiana in cui sia mai stata". A dirlo l’influencer polacca Karosolotravel che, attraverso un post, attacca il capoluogo emiliano-romagnolo: "Puzza di urina ovunque, è sporca e si vede che non viene pulita da anni. Perché le autorità cittadine non puliscono strade e palazzi? Quegli edifici arancioni sono neri. E quell’orribile puzza. Sono venuta qui per mangiare pasta alla bolognese, ma mi è venuto il vomito e non ho mangiato quasi niente! Perché la gente su TikTok consiglia Bologna? È disgustosa". E ancora, in un vecchio video tornato ora alla ribalta: "Sono fuggita da Bologna per Rimini, ho rinunciato al mio hotel e ho perso i miei soldi". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Bologna, gli insulti dell'influencer polacca: "Sporca, puzza, la città più disgustosa"

«Bologna è la città più disgustosa d’Italia, è sporca e puzza. Evitatela», il video dell’influencer polacca diventa virale e infiamma la campagna elettoraleUn influencer polacca ha pubblicato un video in cui descrive Bologna come la città più disgustosa d’Italia, accusando la città di essere sporca e di avere un odore persistente di urina.

“Bologna è la città più disgustosa d’Italia: è sporca e c’è puzza di urina ovunque. Mi ha fatto venire il mal di stomaco e la nausea”: la denuncia di una tiktokerKarosolotravel, influencer polacca famosa su TikTok, denuncia che Bologna è la città più disgustosa d’Italia, a causa di sporcizia e cattivi odori che si trovano ovunque.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.