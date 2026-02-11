Siracusa presa la banda dei furti in appartamento | le immagini dei sopralluoghi e delle rapine

La polizia di Augusta ha smantellato una banda specializzata in furti in appartamento. Durante le operazioni, sono state eseguite sei misure cautelari. Le forze dell’ordine hanno raccolto immagini e testimonianze sui sopralluoghi e le rapine commesse.

Sgominata la banda dei furti in appartamento ad Augusta, nel Siracusano. La Polizia ha eseguito sei misure cautelari per i reati di furto, tentato furto in abitazione e ricettazione. Le indagini hanno permesso di acclarare il modus operandi della banda, che svolgeva accurati sopralluoghi per la selezione delle vittime e per la fattibilità dei furti. Talvolta, gli indagati hanno fatto uso di tute bianche da lavoro per cercare di nascondere la loro identità. Durante i furti, sono state asportate casseforti con gioielli in oro, altri preziosi e denaro contante. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

