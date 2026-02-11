Siracusa presa la banda dei furti in appartamento | le immagini dei sopralluoghi e delle rapine

La polizia di Augusta ha smantellato una banda specializzata in furti in appartamento. Durante le operazioni, sono state eseguite sei misure cautelari. Le forze dell’ordine hanno raccolto immagini e testimonianze sui sopralluoghi e le rapine commesse.

Sgominata la banda dei furti in appartamento ad Augusta, nel Siracusano. La Polizia ha eseguito sei misure cautelari per i reati di furto, tentato furto in abitazione e ricettazione. Le indagini hanno permesso di acclarare il modus operandi della banda, che svolgeva accurati sopralluoghi per la selezione delle vittime e per la fattibilità dei furti. Talvolta, gli indagati hanno fatto uso di tute bianche da lavoro per cercare di nascondere la loro identità. Durante i furti, sono state asportate casseforti con gioielli in oro, altri preziosi e denaro contante. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Siracusa, presa la banda dei furti in appartamento: le immagini dei sopralluoghi e delle rapine Approfondimenti su Siracusa Banda Presa la banda dei profumi, furti e rapine in tutta Italia La banda dei profumi torna protagonista con una serie di furti e rapine che hanno sconvolto tutta Italia. Furti e rapine: arrestata la banda dei romeni. Video Nelle prime ore del 17 dicembre, le forze dell'ordine hanno smantellato una banda romena responsabile di numerosi furti e rapine. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Siracusa Banda Siracusa, presa la banda dei furti in appartamento: le immagini dei sopralluoghi e delle rapine(LaPresse) Sgominata la banda dei furti in appartamento ad Augusta, nel Siracusano. La Polizia ha eseguito sei misure cautelari per i reati di ... stream24.ilsole24ore.com Augusta, sgominata la banda dei furti in appartamento VIDEOAUGUSTA (SIRACUSA) – Cinque ordinanze cautelari sono state eseguite dalla polizia ad Augusta, nel Siracusano, nei confronti dei componenti di una banda accusati, a vario titolo, di furti in appartamen ... livesicilia.it Voleva solo un po' di coccole e invece è stata presa a calci. Un terribile episodio di violenza su animali ha scosso la città di #Siracusa. La #gatta Nerina, parte di una colonia, è stata brutalmente colpita da un ragazzo con un #calcio dentro un distributore auto - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.