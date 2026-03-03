Anziani strattonati per rubare collanine d' oro e borse | presa la banda delle rapine c' è anche una minorenne

Una banda composta da due donne e due uomini è stata smantellata dalle forze dell'ordine dopo aver messo a segno diversi furti ai danni di anziani. Le donne si aggiravano tra le corsie dei supermercati e nelle vie del centro, scegliendo vittime deboli, mentre gli uomini aspettavano in auto per facilitare la fuga. Tra le persone coinvolte anche una minorenne.

Si muovevano con un copione preciso: due donne a piedi tra le corsie dei supermercati o per le vie del centro a caccia di "prede" vulnerabili, e due complici pronti in auto con il motore acceso per la fuga. La corsa della banda delle rapine si è però fermata lunedì scorso, quando i Carabinieri.