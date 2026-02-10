La wrestler Knight si è imposta sul ring di Cleveland dopo il main event di Raw. La serata ha segnato un passaggio importante nella corsa verso l’Elimination Chamber, con la protagonista che ha lasciato il segno in un appuntamento decisivo.

la puntata di raw andata in onda da cleveland ha segnato un punto di svolta nella corsa verso l’elimination chamber, definendo i contorni di una notte cruciale per la programmazione WWE e ponendo la knight al centro dell’attenzione. nella cornice del pubblico locale, il lottatore ha portato sul ring una determinazione evidente e una serie di segnali che aprono scenari interessanti per il cammino verso wrestlemania e per la successiva tornata ai piani alti della divisione maschile. in una dichiarazione carica di gratitudine rivolta agli spettatori di cleveland, la knight ha ricordato: «qui a cleveland ho vinto il mio primo titolo in singolo in WWE». 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - La Knight conquista il ring dopo il main event di Raw

