Moto2 | errore nel conteggio dimezzati i punti in Thailandia

Durante il Gran Premio di Thailandia di Moto2 si è verificato un errore nel conteggio dei giri che ha portato alla consegna di punteggi interi ai piloti, anziché la metà dei punti spettanti. La confusione ha coinvolto i risultati ufficiali, rendendo necessario un intervento per chiarire la situazione. La questione è stata successivamente risolta, aggiornando i punteggi assegnati ai centauri.

Caos risolto nei risultati del Gran Premio di Thailandia di Moto2. A causa di un errore nel conteggio dei giri, infatti, era stato dato il punteggio intero, e non la metà, ai centauri. Fine, dunque, di una gara caotica terminata in modo altrettanto caotico e che ha trascinato nella situazione anche, appunto, il conteggio dei punti. Bisogna però ricapitolare quanto accaduto: erano in programma 22 giri, ma a causa di due bandiere rosse prima c’è stata la riduzione a 11 e, quinti, a 7 nella gara poi vinta, in un vero e proprio sprint, da Manuel Gonzalez. Era stato contato, per errore, anche il giro effettuato durante la ripartenza prima dello stop dovuto al contatto tra Sergio Garcia e Luca Lunetta. 🔗 Leggi su Oasport.it

