Askatasuna e Torino | il fragile confine tra protesta e democrazia

Askatasuna, il centro sociale di Torino nato nel 1996, si trova al centro di un nuovo dibattito. Da anni rappresenta un punto di riferimento per la comunità, ma anche un luogo che divide. La sua storia è fatta di iniziative sociali, incontri con i giovani e anche di tensioni con le autorità. Ora, con le recenti decisioni di chiudere l’edificio, si riaccendono le discussioni sulla linea tra protesta e democrazia in città.

Askatasuna, centro sociale autogestito di Torino nato nel 1996 in un edificio abbandonato di via Regina Margherita, è stato per trent’anni un simbolo ambiguo e potente: spazio di comunità, cultura e attività sociali per il quartiere e l’infanzia, ma anche luogo di tensione e ribellione, vicino a frange autonome e movimenti No Tav. Il suo nome, basco, significa “libertà” e richiama idealmente l’indipendentismo basco, evocando il desiderio di autonomia, partecipazione e protesta. Nel 2024 il Comune tentò un patto di co-gestione, segno della volontà di integrare il centro nella vita della città. Tuttavia, violazioni delle regole da parte di alcuni attivisti portarono allo sgombero del dicembre 2025, un episodio che accese tensioni,polemiche e occupazioni successive, tra cui quella dell’ex ITIS Baldracco.🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

Approfondimenti su Askatasuna Torino

Quando la cronaca si trasforma in un racconto di tragedia, si apre un delicato equilibrio tra il dovere professionale e il rispetto umano.

Da vent’anni Askatasuna rappresenta una ferita aperta nel cuore di Torino e della sua democrazia.

Sgombero Askatasuna, scoppia la guerriglia a Torino: violenti scontri tra manifestanti e polizia

Ultime notizie su Askatasuna Torino

