Recentemente si è discusso della possibilità di eliminare l’obbligo di leggere “I Promessi Sposi” nelle scuole. L’argomento è stato presentato come un modo per aggiornare il percorso di studi, sostenendo che il romanzo non fosse più letto da molti studenti. La questione ha suscitato dibattiti tra insegnanti, genitori e studenti, con opinioni diverse sulla validità di mantenere o meno nel programma scolastico questo classico della letteratura italiana.

L’argomento è elegante, e proprio per questo va smontato con altrettanta precisione. Si sostiene che abolire l’obbligo di leggere “I Promessi sposi” non sia uno scandalo, perché in realtà non li leggeva più nessuno. Tra antologie, riassunti e scorciatoie didattiche, il romanzo era già diventato un rito vuoto. Meglio prenderne atto e sostituirlo con qualche libro intero, purché leggibile. È un ragionamento che ha la forma della lucidità e la sostanza della resa. Il presupposto è corretto. In molte classi “I Promessi sposi” erano ridotti a una pratica scolastica stanca, frammentaria, spesso inefficace. Ma la conclusione è sbagliata. Se un’istituzione adempie male a un compito, la risposta non è abolire il compito.🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Abolire ”I Promessi sposi”, così la scuola rinuncia ad educare

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