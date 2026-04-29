Ecco i programmi televisivi in onda oggi, 29 aprile 2026. Su Rai 1 viene trasmesso “Siamo danza”, mentre su Canale 5 è previsto “Tim Battiti live sping”. Su Rai 2 si può vedere la fiction “Mare fuori”. La programmazione include anche altri show, film e appuntamenti musicali distribuiti sui principali canali nazionali.

Guida ai programmi TV del 29 aprile 2026: “Siamo danza” su Rai 1, “Tim Battiti live sping” su Canale 5, “Mare fuori” su Rai 2. La prima serata del 29 aprile 2026 offre su Rai 1 arriva Siamo Danza, con il suo mix di talento e storie personali. Rai 2 propone due nuovi episodi di Mare Fuori, uno dei fenomeni televisivi più seguiti degli ultimi anni. Su Rai 3 torna l’approfondimento di Chi l’ha visto?, con casi complessi e testimonianze inedite. Canale 5 accende la musica con Tim Battiti Live Spring, mentre Italia 1 sceglie l’adrenalina di Operazione Kandahar. Una serata che alterna emozioni, indagini, spettacolo e grande intrattenimento, con proposte capaci di intercettare pubblici diversi e accompagnare gli spettatori in un mercoledì televisivo denso e coinvolgente.🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - I programmi TV di oggi 29 aprile 2026: musica, fiction e film

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