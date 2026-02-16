I programmi TV di oggi 16 febbraio 2026 | fiction musica e film

Oggi, il palinsesto televisivo si arricchisce di programmi diversi, perché le reti hanno scelto di proporre intrattenimento, musica e cinema. Su Rai 1, va in onda la nuova stagione della fiction “Cuori 3”, che ha riscosso molto successo nelle prime puntate. Canale 5 trasmette l’ultima puntata di “Taratata”, un appuntamento musicale molto seguito tra i giovani. Su Canale 20, invece, viene trasmesso il film “The Kingdom”, un action thriller ambientato in Medio Oriente. Le scelte di programmazione rispondono alle preferenze di un pubblico vario e attento.

Guida ai programmi TV del 16 febbraio 2026: "Cuori 3" su Rai 1, "Taratata" su Canale 5, "The Kingdom" su Canale 20. La prima serata del 16 febbraio offre su Rai 1 Cuori 3, uno dei titoli più seguiti della fiction italiana. Rai 2 punta sull'evento sportivo dell'anno con le Olimpiadi Invernali Milano?Cortina 2026. Canale 5 propone la musica live di Taratata – Festa della Musica, mentre Italia 1 sceglie la tensione del thriller Memory con Liam Neeson. Sul fronte cinema spiccano Il padrino: Epilogo – La morte di Michael Corleone su Iris e Fast & Furious 9 su Sky Cinema Action, due proposte agli antipodi ma entrambe di forte richiamo.