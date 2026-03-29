I programmi TV di oggi 29 marzo 2026 | fiction quiz e film
Il palinsesto televisivo di oggi, 29 marzo 2026, comprende diverse proposte tra fiction, quiz e film. Su Rai 1 va in onda la serie “Imma Tataranni”, mentre su Canale 5 si può seguire il quiz “Chi vuol essere milionario?”. Su Sky Cinema Uno è programmato il film “Poveri noi”.
Guida ai programmi TV del 29 marzo 2026: “Imma Tataranni” su Rai 1, “Chi vuol essere milionario?” su Canale 5, “Poveri noi” su Sky Cinema Uno. La prima serata del 29 marzo 2026 offre su Rai 1 punta “Imma Tataranni”, una delle fiction più amate dal pubblico. Rai 2 celebra la memoria sportiva italiana con “Per sempre Gino”, dedicato a Bartali. Su Italia 1 torna l’inchiesta d’impatto con “Le Iene Inside”, mentre Canale 5 propone il grande ritorno di “Chi vuol essere milionario – Il Torneo”. Per gli appassionati di cinema, Sky Cinema Collection schiera un titolo monumentale come “Interstellar”, mentre Sky Cinema Action accende l’adrenalina con “Fast & Furious 9”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
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