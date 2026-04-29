I numeri La soglia playoff si è abbassata

Da quando la serie B è tornata a 20 squadre nella stagione 2019-2020, la soglia per entrare nei playoff si è abbassata e si è stabilizzata a una media di 53,3 punti. Questa cifra rappresenta la media totale dei punti raggiunti dalle squadre che si sono qualificate negli ultimi anni, con alcune variazioni tra le stagioni. La soglia di accesso ai playoff si è quindi adattata alle dinamiche del campionato.

Dalla stagione 2019-2020, ovvero da quando la serie B è tornata a 20 squadre, la quota per accedere ai playoff ha visto una media di 53,3 punti. Una soglia che il Cesena sa già di non poter raggiungere, visto che attualmente ha 45 punti e, con ancora due partite da giocare, potrà arrivare al massimo a 51. Ma ancora, appunto, mancano due giornate e nulla è deciso. Tanto più che l’Avellino, oggi all’ottavo posto e un punto sopra i bianconeri, dovrà affrontare prima l’Empoli, che è a caccia di punti salvezza, e poi il Modena, con i canarini che, invece, devono consolidare il sesto posto. C’è poi la Juve Stabia, a quota 50, che dovrà vedersela prima col Frosinone in terra ciociara, con i gialloblù in piena corsa per la promozione diretta, e poi col SudTirol, a cui mancano gli ultimi punti per la salvezza.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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