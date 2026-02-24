Raccolta del Farmaco numeri da record in Piemonte | superata soglia 490mila euro solo nel Torinese

La raccolta del farmaco ha raggiunto un totale di oltre 490.000 euro nel territorio torinese, grazie all’impegno di molte persone. La causa di questo risultato straordinario risiede nelle numerose donazioni di farmaci e denaro fatte dai cittadini durante la 26ª edizione delle giornate di Banco Farmaceutico, che si sono svolte tra il 10 e il 16 febbraio 2026. Questo record dimostra la grande sensibilità della comunità locale verso i bisogni sociali.

Sono numeri da record quelli che arrivano postumi alla 26esima edizione delle giornate di raccolta del farmaco di Banco Farmaceutico, tenutasi tra il 10 e il 16 febbraio 2026. Numeri importanti a livello nazionale e con un occhio di riguardo per gli importanti traguardi tagliati in Piemonte e in provincia di Torino. In Italia sono stati più di 670mila i medicinali donati durante le giornate di raccolta che ha interessato 6.060 farmacie aderenti da ogni angolo dello Stivale e impegnato più di 27mila volontari al fianco di più di 21mila farmacisti. Guardando ai numeri del Piemonte, sono in tutto 616 le farmacie che hanno aderito sul territorio, raggiungendo quota 83. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Le «Giornate del Farmaco» e i numeri record di Torino: raccolte 53 mila confezioni di medicinali (+11% rispetto al 2025)Dal 10 al 16 febbraio 2026 si è svolta la 26esima edizione delle Giornate di Raccolta del Farmaco di Banco Farmaceutico: a Torino e in provincia hanno aderito 335 farmacie in aiuto di oltre 71 mila pe ... torino.corriere.it

Raccolta del farmaco, grande partecipazione a CivitavecchiaA Civitavecchia la Giornata di Raccolta del Farmaco si è confermata un’importante occasione di solidarietà e partecipazione civica, facendo registrare numeri ancora una volta in costante ascesa. trcgiornale.it

Si è conclusa la settimana della raccolta del farmaco promossa dal Banco Farmaceutico, un'iniziativa che vuole offrire una opportunità di cura a chi non se la può permettere. Ne parleremo oggi con Annalisa Filice, responsabile territoriale del Banco Farmaceu - facebook.com facebook