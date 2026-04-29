I Muri del Silenzio | la mostra che scuote i centri commerciali

È stata inaugurata a Bellinzago Lombardo la 17ª tappa della mostra fotografica I Muri del Silenzio. L’esposizione si svolge all’interno di un centro commerciale e presenta immagini che trattano tematiche sociali e di attualità. La mostra, aperta al pubblico, si propone di sensibilizzare i visitatori su vari aspetti della realtà quotidiana attraverso le fotografie esposte.

? Cosa sapere Inaugurata a Bellinzago Lombardo la 17esima tappa della mostra fotografica I Muri del Silenzio.. Il percorso contro la violenza sulle donne raggiunge i centri commerciali fino al 25 novembre.. Lunedì 18 novembre, il primo piano del centro commerciale La Corte Lombarda a Bellinzago Lombardo ha ospitato l’inaugurazione della 17esima tappa di I Muri del Silenzio, un percorso fotografico che porta la denuncia contro la violenza maschile sulle donne tra i luoghi di passaggio quotidiano. L’evento, che si inserisce nel cammino verso la Giornata Mondiale per l’eliminazione della violenza sulle donne prevista per il 25 novembre, ha la partecipazione di diverse figure istituzionali e sociali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - I Muri del Silenzio: la mostra che scuote i centri commerciali IZUDINA I HAMDIJA - Sve prevare 17. dio Notizie correlate Voci contro il silenzio: la mostra che scuote l’AstigianoUna mostra itinerante dedicata alla lotta contro la violenza sessuale e al superamento dei pregiudizi ha raccolto testimonianze cruciali presso... Leggi anche: Colpi in serie nei centri commerciali: arrestati i trasfertisti del furto Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Il silenzio atomico della NATO; Bastarde senza gloria: quando il lavoro mette le donne una contro l’altra (e fa riflettere tutti); Si può avere il condono edilizio per una struttura ancora non completata; Cpr, il sindaco nel mirino ‘Processo politico’ in aula per il voto in Provincia: Equilibrismi di potere. Milano, Giusy Versace inaugura la mostra I Muri del SilenzioNel percorso di avvicinamento alla ‘Giornata Mondiale per l’eliminazione della violenza sulle donne‘ del prossimo 25 novembre, la mostra fotografica ‘I Muri del Silenzio’ continua il suo percorso espo ... strettoweb.com Milano, Giusy Versace inaugura la mostra "I Muri del Silenzio" - facebook.com facebook